Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе КР в Сызрани

На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие от судей 79,66 балла. Вторыми стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Пермского края. Менее балла уступают им Карина Акопова и Никита Рахманин, идущие на третьей позиции.

Произвольную программу пары покажут в субботу, 25 сентября.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва – Татарстан) – 79,66.

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край) – 70,28.

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край — Челябинская обл.) – 69,50.