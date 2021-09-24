Кагановская и Ангелопол лидируют после ритм-танца на юниорском Гран-при в Любляне

Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли ритм-танец на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. Второй результат показали представители Канады Натали Д'Алессандро и Брюс Вэдделл. Третьими стали американцы Катарина Волфкостин и Джеффри Чен.

Ещё один российский дуэт Софья Качушкина/Олег Муратов занял четвёртое место в ритм-танце.

Для Кагановской и Ангелопола старт в Любляне уже второй турнир в серии Гран-при. На этапе в Кошице ученики Анжелики Крыловой завоевали серебро.

Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (Россия) – 66,00.

2. Натали Д'Алессандро/Брюс Ведэлл (Канада) – 64,26.

3. Катарина Волфкостин/Джеффри Чен (США) – 62,99.

4. Софья Качушкина/Олег Муратов (Россия) – 57,95.