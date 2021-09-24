Алина Загитова рассказала о первой встрече с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

«Я очень хотела попасть в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе. Помню нашу первую встречу с ней, ещё до просмотра. Увидела её в Йошкар-Оле, но боялась подойти и попросить автограф. Удерживал печальный опыт: кумир моего детства однажды отказался поставить свою подпись. Не буду говорить, кто, но я тогда ужасно расстроилась. Вдруг Этери Георгиевна поступила бы так же? Мне было очень важно, чтобы она ответила на моё «здравствуйте». И она это сделала! И сфотографировалась со мной. Я очень хотела к ней в группу и сильно нервничала, когда приехала в «Хрустальный». Важно было ей понравиться. И меня взяли!» — сказала Загитова в интервью для журнала, выпущенного к 50-летию «Самбо-70».