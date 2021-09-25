Авербух назвал фигуристов-одиночников, которые претендуют на три путёвки в Пекин-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух назвал фигуристов, которые будут претендовать на три путёвки на Олимпийские игры – 2022 в мужском одиночном катании.

18-летний Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy, подтвердив третью квоту, право на которую завоевали на чемпионате мира – 2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«К сожалению, недавние контрольные прокаты не показали, что в мужском одиночном катании произошёл какой-то глобальный прорыв, и мы не настолько конкурентоспособны, чтобы бороться за золото, как в других видах. Но то, что наши ребята при благоприятном исходе конкурентоспособны в борьбе за тройку или за попадание в пятёрку на Олимпиаде, это вполне возможно. У нас сбалансированный состав в командном олимпийском турнире, и мальчишки там очень сильно могут помочь.

Думаю, все шансы на попадание в сборную имеет Миша Коляда, который в очень хорошей форме, и я в этом году ставил ему короткую программу. Правда, он её ещё не показывал и сделает это на первом турнире в Финляндии. Кроме Марка Кондратюка неплохо показал себя на прокатах Евгений Семененко, и в этом году снова вернулся в строй Александр Самарин, чему я очень рад. За попадание в тройку развернётся борьба между этими ребятами, но нельзя забывать и про Диму Алиева — он пока не смог набрать форму, на прокатах выглядел неубедительно, но он потрясающий спортсмен и может тоже бороться», — приводит слова Авербуха ТАСС.