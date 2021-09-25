Лайшев: у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил, почему 50-летний юбилей заведения Евгения Медведева провела не в паре с Алиной Загитовой, как было заявлено ранее.

«Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны. Концерт сам тоже прошёл динамично. Мало кому может повезти вывести столько народу на кремлёвскую площадь. Очень довольны концертом, клятву все произнесли на верность родине. Обстановка была очень дружелюбная. Липницкую мы на концерт приглашали, но её не было. У нас с ней хорошие отношения. Наверное, из-за ребёнка пропустила», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.