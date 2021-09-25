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Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями этапа Кубка России в Сызрани

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями этапа Кубка России в Сызрани
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На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат продемонстрировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в сумме получившие от судей 222,61 балла. Вторыми стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, третьими — Карина Акопова и Никита Рахманин.

Будучи лидерами после короткой программы, подопечные Этери Тутберидзе стали сильнейшими и в произвольной, набрав 142,95 баллов. Это на 17 баллов больше ближайших конкурентов.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Спортивные пары.

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва – Татарстан) – 222,61.
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край) – 195,46.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край — Челябинская обл.) – 193,57.

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