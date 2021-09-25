Петросян выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне, Самоделкина стала второй
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Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Любляне (Словения). Второе место заняла ещё одна россиянка Софья Самоделкина, выигравшая произвольную программу. Бронзовым призёром стала американка Линдси Торнгрен.
Обе россиянки включили в программу четверные прыжки: Петросян – тулуп, Самоделкина – тулуп и сальхов. И если чисто исполненных тулупов зрители не увидели, то сальхов Самоделкиной заслужил бонусы от судей. Торнгрен попыталась исполнить тройной аксель, но с многочисленными ошибками.
Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Девушки
1. Аделия Петросян (Россия) – 210,57.
2. Софья Самоделкина (Россия) – 205,67.
3. Линдси Торнгрен (США) – 193,77.
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