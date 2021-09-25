Глейхенгауз объяснил, почему Трусова снялась с произвольной программы на КР в Сызрани

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, почему Александра Трусова выступала на первом этапе Кубка России в Сызрани, но, выиграв короткую программу, снялась с соревнований.
«В Сызрань она сама попросилась поехать. Мы изначально разговаривали о том, что она приедет прокатать только короткую программу, потому что мы занимаемся тренировкой акселя в соревновательных условиях. Понятно, что в планах он был ещё на прокатах. Потому что количество сделанных ею чистых попыток на тренировках, в прокатах, под музыку было огромное, и мы были удивлены, что он не получился в Челябинске. Но у всех есть свои проблемные места. Ей надо это перебороть. И мы стараемся сделать это быстрее, чем начнутся главные отборочные турниры», — приводит слова Глейхенгауза «Спорт-экспресс».
На этапе Кубка России тройной аксель у Трусовой также не получился, фигуристка упала.
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