Мария Захарова выиграла короткую программу на первом этапе КР среди юниоров

Мария Захарова, тренирующаяся в «Самбо-70» под руководством Анны Царёвой, выиграла короткую программу в соревнованиях юниорок на первом этапе Кубка России в Сызрани. Второй результат показала Софья Титова из академии «Ангелы Плющенко». Третье место заняла Алиса Двоеглазова из группы Этери Тутберидзе.

Произвольную программу юниорки покажут завтра, 26 сентября, в заключительный день соревнований.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Девушки. Короткая программа

1. Мария Захарова (Москва) – 70,41.

2. Софья Титова (Москва) – 68,10.

3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 67,93.

4. Виктория Морозова (Московская область) – 66,76.

5. Софья Важнова (Москва) – 64,46.

6. Анна Карпук (Санкт-Петербург) – 61,08.