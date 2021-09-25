Мария Захарова выиграла короткую программу на первом этапе КР среди юниоров
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Мария Захарова, тренирующаяся в «Самбо-70» под руководством Анны Царёвой, выиграла короткую программу в соревнованиях юниорок на первом этапе Кубка России в Сызрани. Второй результат показала Софья Титова из академии «Ангелы Плющенко». Третье место заняла Алиса Двоеглазова из группы Этери Тутберидзе.
Произвольную программу юниорки покажут завтра, 26 сентября, в заключительный день соревнований.
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Девушки. Короткая программа
1. Мария Захарова (Москва) – 70,41.
2. Софья Титова (Москва) – 68,10.
3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 67,93.
4. Виктория Морозова (Московская область) – 66,76.
5. Софья Важнова (Москва) – 64,46.
6. Анна Карпук (Санкт-Петербург) – 61,08.
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