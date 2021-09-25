Источник: Алина Загитова второй год подряд станет ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода» вместе с Алексеем Ягудиным, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Шоу вышло на финальную стадию подготовки, первые съёмки запланированы уже на 28 сентября.
19-летняя Загитова уже вела «Ледниковый период» в прошлом году. Для неё это был дебют на телевидении.
В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры. Она учится в вузе на факультете журналистики и участвует в различных шоу.
Планировалось, что Загитова вместе с Евгенией Медведевой станет ведущей концерта в Кремле, посвящённого 50-летнему юбилею школы «Самбо-70». Однако от услуг Алины отказались, решив, что у коренной москвички Медведевой лучше дикция.
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