Стало известно, почему Синицина и Кацалапов пропустили этап Кубка России в Сызрани

Чемпион мира 2021 года в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, объяснил, почему пара пропустила этап Кубка России в Сызрани.
«После прокатов очень много было переделок, до сих пор они идут, и мы попросили разрешения выступить на следующем этапе Кубка России, в Йошкар-Оле, нам просто нужно время, чтобы накатать изменения. Есть изменения в музыке произвольного танца, а также внутри программы в целом, по элементам. Второй концерт Рахманинова остаётся, но изменения коснутся других фрагментов музыки. Паганини? Скоро узнаете. В ритм-танце вообще всё хорошо, его главное накатать», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости».
Произвольный танец Синициной и Кацалапова на олимпийский сезон-2021/2022 был поставлен на музыку из Второго концерта Рахманинова и вариаций на тему Паганини.
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