Глейхенгауз: мы вытаскиваем Косторную, но Алёна любит тащить себя обратно

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о том, с какими проблемами в работе с Алёной Косторной сталкивается тренерский штаб Этери Тутберидзе.
«В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алёну мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы её обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь», — приводит слова Глейхенгауза «Спорт-экспресс».
Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при. В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.
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