Фигурист Попов выиграл этап КР среди юниоров в Сызрани, Колесников стал вторым

Иван Попов из подмосковного спортклуба «Армия фигурного катания» стал победителем соревнований юниоров на первом этапе Кубка России в Сызрани. На второе место, благодаря уверенной победе в произвольной программе, поднялся воспитанник группы Этери Тутберидзе Николай Колесников. Третий результат показал Эдуард Карартынян, тренирующийся у олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Колесников в произвольной программе исполнил три четверных прыжка, Попов – четверной тулуп и тройной аксель.



Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Юноши

1. Иван Попов (Московская область) – 228,44.

2. Николай Колесников (Москва) – 225,05.

3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 210,77.

4. Григорий Фёдоров (Москва) – 210,19.

5. Дмитрий Родионов (Санкт-Петербург) – 191,11.

6. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 188,40.