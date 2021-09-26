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Фигурист Попов выиграл этап КР среди юниоров в Сызрани, Колесников стал вторым

Фигурист Попов выиграл этап КР среди юниоров в Сызрани, Колесников стал вторым
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Иван Попов из подмосковного спортклуба «Армия фигурного катания» стал победителем соревнований юниоров на первом этапе Кубка России в Сызрани. На второе место, благодаря уверенной победе в произвольной программе, поднялся воспитанник группы Этери Тутберидзе Николай Колесников. Третий результат показал Эдуард Карартынян, тренирующийся у олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Колесников в произвольной программе исполнил три четверных прыжка, Попов – четверной тулуп и тройной аксель.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Юноши

1. Иван Попов (Московская область) – 228,44.
2. Николай Колесников (Москва) – 225,05.
3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 210,77.
4. Григорий Фёдоров (Москва) – 210,19.
5. Дмитрий Родионов (Санкт-Петербург) – 191,11.
6. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 188,40.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 1, Сызрань, Самарская область
Юноши. Произвольная программа
26 сентября 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Иван Попов
Московская область
228.44
2
Николай Колесников
Москва
225.05
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
210.77
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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