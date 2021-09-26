«Конкурируем только на льду». Мишина — об отношениях с Бойковой и Козловским
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Чемпионка мира Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала об отношениях с главными конкурентами – чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.
Пары тренируются в одной группе – у Тамары Москвиной и Артура Минчука. На ЧМ-2021 Бойкова и Козловский ехали фаворитами, но чемпионами стали Мишина и Галлямов. После этого пошли слухи о конфликте в группе.
«Ни нам, ни Саше с Димой не нужны ни ссоры, ни конфликты. Как учит нас Тамара Николаевна, жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на подобные вещи. Мы прекрасно общаемся с ребятами из нашей группы, конкурируем только на льду. Да и причин для ссор и конфликтов просто нет», — приводит слова Мишиной РИА «Новости».
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