Жилина сломала ногу и снялась с этапа юниорского Гран-при

Российская фигуристка Вероника Жилина сломала ногу, из-за чего была вынуждена сняться с юниорского Гран-при в Польше. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ожидается, что спортсменка пропустит 2-3 месяца, пока не восстановится от повреждения.
Отметим, что 13-летняя Вероника Жилина выиграла этап юниорского Гран-при в Кошице, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе — сальхов и два тулупа.
Веронику Жилину, которая является ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на этапе юниорского Гран-при в Польше заменит Елизавета Куликова. Куликова – фигуристка из ЦСКА, занимается в группе Сергея Давыдова, выступала на этапе ЮГП в Красноярске и заняла там четвёртое место.
Юниорский Гран-при в Польше пройдет с 29 сентября по 2 октября.
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