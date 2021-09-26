Жилина сломала ногу и снялась с этапа юниорского Гран-при

Российская фигуристка Вероника Жилина сломала ногу, из-за чего была вынуждена сняться с юниорского Гран-при в Польше. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что спортсменка пропустит 2-3 месяца, пока не восстановится от повреждения.

Отметим, что 13-летняя Вероника Жилина выиграла этап юниорского Гран-при в Кошице, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе — сальхов и два тулупа.

Веронику Жилину, которая является ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на этапе юниорского Гран-при в Польше заменит Елизавета Куликова. Куликова – фигуристка из ЦСКА, занимается в группе Сергея Давыдова, выступала на этапе ЮГП в Красноярске и заняла там четвёртое место.

Юниорский Гран-при в Польше пройдет с 29 сентября по 2 октября.