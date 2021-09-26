Илья Яблоков — о победе на этапе Гран-при: рабочий прокат, знаю, что могу лучше

Российский фигурист Илья Яблоков прокомментировал победу на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне.
«В Любляне я выступил достойно. Это рабочий прокат, знаю: могу лучше. И буду стараться показывать лучший результат.
Что помогло настроиться и так выступить? На самом деле, мы много тренировались, было проведено огромное количество работы. Большое количество прокатов было сделано, поэтому настрой был боевой. И в принципе, всё, кроме тулупа, получилось.
После того, как в произвольной не задалось с тулупом, дальше я старался все сделать по максимуму. На дорожке ехал, что называется, на разрыв. Понимал, все элементы выполнены, и я просто отдавал эмоции.
Рад, что в произвольной чисто сделал четверной ритбергер. Над этим прыжком мы начали работать после контрольных прокатов сборной в Новогорске. Я начинал его учить ещё в том году, но не так активно, как в этом. Здесь мы прямо прыгали, прыгали и прыгали, то есть я напрыгивал его. На тренировках я очень часто делаю четверной ритбергер, поэтому мы решили вставлять его в произвольную программу.
В дальнейших планах выступать на этапах Кубка России по мастерам. Буду делать два четверных прыжка в короткой программе – ритбергер и тулуп и в произвольную вставлять три четверных: два тулупа и ритбергер», — приводит слова Яблокова пресс-служба ФФККР.
- 26 сентября 2021
-
19:41
-
19:24
-
19:11
-
19:09
-
18:41
-
17:58
-
17:41
-
16:04
-
14:21
-
10:40
-
09:30
- 25 сентября 2021
-
23:12
-
21:51
-
21:36
-
21:07
-
19:18
-
18:41
-
18:31
-
18:12
-
16:19
-
16:08
-
15:42
-
13:27
-
12:32
-
11:38
-
11:29
-
00:36
-
00:25
- 24 сентября 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:23
-
21:49
-
21:34
-
21:23
-
21:08