Илья Яблоков — о победе на этапе Гран-при: рабочий прокат, знаю, что могу лучше

Российский фигурист Илья Яблоков прокомментировал победу на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне.

«В Любляне я выступил достойно. Это рабочий прокат, знаю: могу лучше. И буду стараться показывать лучший результат.

Что помогло настроиться и так выступить? На самом деле, мы много тренировались, было проведено огромное количество работы. Большое количество прокатов было сделано, поэтому настрой был боевой. И в принципе, всё, кроме тулупа, получилось.

После того, как в произвольной не задалось с тулупом, дальше я старался все сделать по максимуму. На дорожке ехал, что называется, на разрыв. Понимал, все элементы выполнены, и я просто отдавал эмоции.

Рад, что в произвольной чисто сделал четверной ритбергер. Над этим прыжком мы начали работать после контрольных прокатов сборной в Новогорске. Я начинал его учить ещё в том году, но не так активно, как в этом. Здесь мы прямо прыгали, прыгали и прыгали, то есть я напрыгивал его. На тренировках я очень часто делаю четверной ритбергер, поэтому мы решили вставлять его в произвольную программу.

В дальнейших планах выступать на этапах Кубка России по мастерам. Буду делать два четверных прыжка в короткой программе – ритбергер и тулуп и в произвольную вставлять три четверных: два тулупа и ритбергер», — приводит слова Яблокова пресс-служба ФФККР.