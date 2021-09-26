Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Счастлив, что не подвёл!» Марк Кондратюк — о подтверждении квоты на Олимпиаду

«Счастлив, что не подвёл!» Марк Кондратюк — о подтверждении квоты на Олимпиаду
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк подвёл итог своего выступления на международном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия).

18-летний Кондратюк стал бронзовым призёром первого в карьере международного турнира среди взрослых и подтвердил третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Спасибо всем тем, кто верил и поддерживал! Счастлив, что не подвёл!» — написал Кондратюк на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марка Кондратюка в «Инстаграме».

Кондратюк заявил о себе в сезоне-2020/2021, блестяще выступив на Кубке Первого канала. Марка тут же назвали претендентом на вторую путёвку на чемпионат мира, но повторить успешный прокат в финале Кубка России Кондратюк не сумел.

Исторический прорыв! Российские фигуристы впервые едут на Олимпиаду в максимальном составе Исторический прорыв! Российские фигуристы впервые едут на Олимпиаду в максимальном составе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021