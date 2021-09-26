«Счастлив, что не подвёл!» Марк Кондратюк — о подтверждении квоты на Олимпиаду
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Российский фигурист Марк Кондратюк подвёл итог своего выступления на международном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия).
18-летний Кондратюк стал бронзовым призёром первого в карьере международного турнира среди взрослых и подтвердил третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
«Спасибо всем тем, кто верил и поддерживал! Счастлив, что не подвёл!» — написал Кондратюк на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марка Кондратюка в «Инстаграме».
Кондратюк заявил о себе в сезоне-2020/2021, блестяще выступив на Кубке Первого канала. Марка тут же назвали претендентом на вторую путёвку на чемпионат мира, но повторить успешный прокат в финале Кубка России Кондратюк не сумел.
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