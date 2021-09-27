«Замечательный день в копилочку». Туктамышева показала фото с прогулки по Санкт-Петербургу
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева вернулась в Санкт-Петербург после победы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. В выходной день спортсменка прогулялась по осеннему городу и опубликовала фотографии на своей странице в «Инстаграме».
«Ещё один замечательный день в копилочку», — подписала снимки Туктамышева.
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева успешно исполнила три тройных акселя – один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвертому уровню.
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