«Замечательный день в копилочку». Туктамышева показала фото с прогулки по Санкт-Петербургу

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева вернулась в Санкт-Петербург после победы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. В выходной день спортсменка прогулялась по осеннему городу и опубликовала фотографии на своей странице в «Инстаграме».

«Ещё один замечательный день в копилочку», — подписала снимки Туктамышева.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева успешно исполнила три тройных акселя – один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвертому уровню.