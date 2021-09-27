«Работаю над «московской» речью». Загитова с юмором ответила Лайшеву
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой в ближайшее время предстоит второй год подряд стать ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», показала, как тщательно работает над «московской» речью.
Загитова в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгений Медведевой была анонсирована в качестве ведущей торжественного вечера, посвящённого 50-летию школы «Самбо-70» в Кремле. Однако в итоге ведение было доверено Медведевой в паре с мужчиной. Впоследствии глава «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил выбор тем, что у Медведевой «московская» дикция. «Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская», — сказал Лайшев.
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