«Работаю над «московской» речью». Загитова с юмором ответила Лайшеву

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой в ближайшее время предстоит второй год подряд стать ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», показала, как тщательно работает над «московской» речью.

Загитова в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгений Медведевой была анонсирована в качестве ведущей торжественного вечера, посвящённого 50-летию школы «Самбо-70» в Кремле. Однако в итоге ведение было доверено Медведевой в паре с мужчиной. Впоследствии глава «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил выбор тем, что у Медведевой «московская» дикция. «Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская», — сказал Лайшев.