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Евгений Плющенко прокомментировал победу Софьи Титовой на этапе Кубка России среди юниоров

Евгений Плющенко прокомментировал победу Софьи Титовой на этапе Кубка России среди юниоров
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победное выступление своей подопечной, Софьи Титовой на первом этапе Кубка России среди юниоров в Сызрани.

«Новый день — новая победа! Я не могу быть более гордым и счастливым за мою мисс Софи. Я хотел бы поздравить Софию от имени академии «Ангелы Плющенко» с прекрасной победой. Её каскад аксель в 3,5 оборота – двойной тулуп в произвольной программе сделали мой день», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Фигуристка Софья Титова, представляющая академию «Ангелы Плющенко», победила на первом этапе Кубка России среди юниоров, который прошёл в Сызрани. Второй стала Мария Захарова, тренирующаяся в «Самбо-70» под руководством Анны Царёвой, третье место у Алисы Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе.

Захарова лидировала по итогам короткой программы. Выступление Титовой в произвольной программе судьи оценили в 138,96 баллов, Захаровой – в 129,68.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Евгения Плющенко.

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