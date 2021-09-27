Евгений Плющенко прокомментировал победу Софьи Титовой на этапе Кубка России среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победное выступление своей подопечной, Софьи Титовой на первом этапе Кубка России среди юниоров в Сызрани.
«Новый день — новая победа! Я не могу быть более гордым и счастливым за мою мисс Софи. Я хотел бы поздравить Софию от имени академии «Ангелы Плющенко» с прекрасной победой. Её каскад аксель в 3,5 оборота – двойной тулуп в произвольной программе сделали мой день», — написал Плющенко в своём «инстаграме».
Фигуристка Софья Титова, представляющая академию «Ангелы Плющенко», победила на первом этапе Кубка России среди юниоров, который прошёл в Сызрани. Второй стала Мария Захарова, тренирующаяся в «Самбо-70» под руководством Анны Царёвой, третье место у Алисы Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе.
Захарова лидировала по итогам короткой программы. Выступление Титовой в произвольной программе судьи оценили в 138,96 баллов, Захаровой – в 129,68.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" Евгения Плющенко.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 сентября 2021
-
09:35
-
09:30
-
00:34
-
00:10
- 26 сентября 2021
-
22:20
-
20:03
-
19:41
-
19:24
-
19:11
-
19:09
-
18:41
-
17:58
-
17:41
-
16:04
-
14:21
-
10:40
-
09:30
- 25 сентября 2021
-
23:12
-
21:51
-
21:36
-
21:07
-
19:18
-
18:41
-
18:31
-
18:12
-
16:19
-
16:08
-
15:42
-
13:27
-
12:32
-
11:38
-
11:29
-
00:36
-
00:25
- 24 сентября 2021
-
23:56