Алёна Леонова прокомментировала снятие Трусовой после короткой программы на этапе КР

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.

Трусова выиграла короткую программу с результатом 74,53 балла, несмотря на то что упала с тройного акселя. Впоследствии Александра снялась с произвольной программы.

«Честно скажу, удивлена была, увидев её на этих соревнованиях. Особенно учитывая, что она была за океаном. Видимо, для неё чем больше стартов, тем лучше. И всё же до конца соревнований она не доехала.

И в этом нет ничего страшного, поехала — значит, пробует аксель на соревнованиях. Это, наоборот, плюс зрителям — лишний раз могут прийти и посмотреть на любимую фигуристку. Думаю, у них всё продумано и нагрузки регулируются грамотно. Уверена, к главным стартам она будет в хорошей форме.

В короткой программе она абсолютно другой человек — насколько классно катается. Проблем не должно быть теперь ни со второй оценкой, ни тем более с первой», — приводят слова Леоновой «Известия».

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