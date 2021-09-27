В ФФККР объяснили, в чём сила Этери Тутберидзе

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев объяснил, в чём, по его мнению, заключается сила тренера Этери Тутберидзе. Писеев напомнил, что под руководством Тутберидзе фигуристки впервые стали исполнять четверные прыжки.

«Всё копилось и накапливалось, спортсменки подтягивались, тройные исполнялись, и легко и понятно, что надо идти дальше: прорыв необходим. Он бы всё равно когда-нибудь наступил. Требовалось решение, конкретный шаг. И первой взяла на себя инициативу и смелость Этери Тутберидзе, именно у которой девчонки начали первыми прыгать четверные. Вот в чём сила Этери», — цитирует Писеева «Российская газета».

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