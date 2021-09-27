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Президент ФФККР Горшков: российским фигуристам придётся получать визы США за границей

Президент ФФККР Горшков: российским фигуристам придётся получать визы США за границей
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что российские фигуристы должны вскоре получить визы США для участия в этапе Гран-при, однако сделать это придётся за пределами России.

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, всё получится. Но приходится получать визы в другой стране», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Первый этап Гран-при состоится 22-24 октября в Лас-Вегасе (США). Визы США на данный момент есть у спортивных пар Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также у Александры Трусовой и Ксении Синицыной.

На этап в Лас-Вегасе также заявлены россияне Дарья Усачёва, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, танцевальные пары Аннабель Морозова/Андрей Багин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, а также спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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