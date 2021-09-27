Плющенко — о Жилиной: теперь мы катаемся не на ногах, а на руках!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео со своей ученицей Вероникой Жилиной. Напомним, вчера сообщалось, что 13-летняя фигуристка сломала ногу, однако позже эта информация была опровергнута самим Плющенко.

«Теперь мы катаемся не на ногах, а на руках!» — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Отметим, что 13-летняя Вероника Жилина выиграла этап юниорского Гран-при в Кошице, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе — сальхов и два тулупа.

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