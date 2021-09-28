Стал известен состав пар в шоу «Ледниковый период» 2021 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём «инстаграме» опубликовала состав пар, которые примут участие в шоу «Ледниковый период». Первый выпуск программы выйдет 2 октября на Первом канале.
Список пар: Екатерина Боброва / Макар Запорожский, Ксения Бородина / Дмитрий Соловьёв, Татьяна Волосожар / Фёдор Федотов, Оксана Домнина / Кирилл Зайцев, Наталья Забияко / Никита Пресняков, Дарья Мельникова / Максим Маринин, Евгения Медведева / Даня Милохин, Агата Муцениеце / Александр Энберт, Аделина Сотникова / Дава, Анна Старшенбаум / Роман Костомаров, Янина Студилина / Виталий Новиков, Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников, Яна Хохлова / Гела Месхи, Аглая Шиловская / Максим Шабалин.
Ранее сообщалось, что ведущими шоу вновь станут Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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