Алина Загитова получила от Юлии Ефимовой подарки и записку. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала подарки, которые подарила ей трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова. Ефимова прислала Загитовой набор олимпийской атрибутики с Игр-2020 в Токио с запиской, в которой значится: «Алине от Юли Ефимовой из Токио (Olympics)».

«Спасибо большое», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио Юлия осталась без медалей. Ефимова не прошла отбор на 200-метровке брассом и выступила лишь на дистанции вдвое короче, став пятой.

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.

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