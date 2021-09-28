Короткая программа Михаила Коляды посвящена Михаилу Барышникову

Тренер Алексей Мишин рассказал о короткой программе российского фигуриста Михаила Коляды.
«Илья Авербух поставил Мише короткую программу, к отработке которой был привлечён ряд специалистов для того, чтобы подчеркнуть специфику и традиции петербургской школы балета. Эту программу мы посвящаем Михаилу Барышникову, великому представителю петербургского балета. Стиль программы в весомой степени сформирован на основе балетной пластики Барышникова.
С начала сезона нами были опробованы несколько вариантов короткой программы, но в настоящее время его программой является «Щелкунчик», потому что пластика, которая соответствует музыке Чайковского, наиболее интересна и необычна для Михаила», — приводит слова Мишина «Р-спорт».
Фигурист впервые покажет программу 7 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
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