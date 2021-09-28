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«Мы начинаем». Татьяна Тарасова анонсировала старт съёмок «Ледникового периода»

«Мы начинаем». Татьяна Тарасова анонсировала старт съёмок «Ледникового периода»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём «инстаграме» опубликовала фотографию на месте жюри в проекте «Ледниковый период». Первый выпуск программы выйдет 2 октября на Первом канале.

«Мы начинаем. Ледниковый 2021», — написала Тарасова.

Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Всего в проекте участвуют пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займёт Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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