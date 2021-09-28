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Марк Кондратюк и Никита Кацалапов выступят на Мемориале Дениса Тена

Марк Кондратюк и Никита Кацалапов выступят на Мемориале Дениса Тена
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список фигуристов, которые выступят на Мемориале Дениса Тена в Казахстане, который пройдёт с 27 по 31 октября.

Женщины: Анна Фролова, Ксения Синицына.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин.

Напомним, сегодня, 28 сентября, международный союз конькобежцев подтвердил, что Россия может воспользоваться максимальным представительством спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это следует из документа, опубликованного на сайте организации.

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