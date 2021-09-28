Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период»

Тиктокер Даня Милохин уронил двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период». Милохин с титулованной спортсменкой выполняли поддержку, которая закончилась жёстким падением. Тиктокер ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.

После неудачного выступления Милохин отметил, что плохо себя чувствует, а известная российская фигуристка сказала, что несильно ушиблась, так как упала на партнёра.

Права на видео принадлежат АО «Первый канал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Super.ru».

Съемки нового сезона шоу начались сегодня, 28 сентября. Первый выпуск ожидается в эфире телеканала 2 октября.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!