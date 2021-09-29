Медведева обратилась к Милохину, который уронил её во время проката на съёмках телешоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала падение в паре с тиктокером Даней Милохиным во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период».

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались и не раз. С нами всё хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, всё получится. Верю в тебя», — написала Медведева в своём «Инстаграме».

Милохин с титулованной спортсменкой выполняли поддержку, которая закончилась жёстким падением. Тиктокер ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.

Права на видео принадлежат АО «Первый канал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Super.ru».

Съемки нового сезона шоу начались 28 сентября. Первый выпуск ожидается в эфире телеканала 2 октября. Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).