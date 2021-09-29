Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева обратилась к Милохину, который уронил её во время проката на съёмках телешоу

Медведева обратилась к Милохину, который уронил её во время проката на съёмках телешоу
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала падение в паре с тиктокером Даней Милохиным во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период».

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались и не раз. С нами всё хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, всё получится. Верю в тебя», — написала Медведева в своём «Инстаграме».

Милохин с титулованной спортсменкой выполняли поддержку, которая закончилась жёстким падением. Тиктокер ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.

Права на видео принадлежат АО «Первый канал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Super.ru».

Съемки нового сезона шоу начались 28 сентября. Первый выпуск ожидается в эфире телеканала 2 октября. Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

Новость по теме
Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021