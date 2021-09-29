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Светлана Журова: я на Загитову как на ведущую не смотрю

Светлана Журова: я на Загитову как на ведущую не смотрю
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила работу фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я на Загитову как на ведущую не смотрю. Я воспринимаю её как олимпийскую чемпионку, популярную девушку, на которую смотрят миллионы поклонников. И она учится быть ведущей. Это важно, потому что когда в своё время Ирина Слуцкая начала работать в «Ледниковом периоде», к ней тоже было много вопросов от профессиональных ведущих.

Конечно, они не мастера ведения телеэфира, но зато они мастера в спорте и на льду. Все их знают и ассоциируют с фигурным катанием. И это намного важнее, чем как они в этот момент говорят. Они всему ещё научатся. По окончании сезона Алина достаточно хорошо справлялась со своими обязанностями. Хотя, безусловно, в первый раз она очень сильно волновалась.

Они не учились этому. Её умение вырабатывалось на практике. Мне кажется, в данный момент к Алине возникает намного меньше вопросов, чем когда она только начинала быть ведущей. Но их и не может не возникать — она всё же непрофессиональная ведущая», — цитирует Журову «Газета.Ru».

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