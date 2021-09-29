Даня Милохин прокомментировал жёсткое падение с Медведевой на шоу «Ледниковый период»

Популярный тиктокер Даня Милохин прокомментировал инцидент, случившийся во время проката на шоу «Ледниковый период» в паре с двукратным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Дуэт выполнял поддержку, которая закончилась жёстким падением. Милохин ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.
«Ударился немножко. Нормально. Мы умеем приземляться», — сказал Милохин на видео в канале »Фигурка".
Съёмки нового сезона шоу начались вчера, 28 сентября. Стартовый выпуск будет показан на Первом канале 2 октября. Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы.
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