Медведева — Милохину после падения на «Ледниковом периоде»: будешь ронять — выгонят

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала неприятный инцидент, случившийся в стартовый день съёмок шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с популярным тиктокером Даней Милохиным. Дуэт выполнял поддержку, которая закончилась жёстким падением. Милохин ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.

«Я очень горжусь Даней и уверена на 100%, что он всему научится, потому что он в очень надёжных руках. На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если вы переживаете – не переживайте. Всё хорошо», — сказала Медведева на видео в канале «Фигурка».

Евгения также обратилась к Дане со словами: «Будешь ронять – тебя выгонят. Вот так вот, моменты воспитания».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!