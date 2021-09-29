Медведева — Милохину после падения на «Ледниковом периоде»: будешь ронять — выгонят

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала неприятный инцидент, случившийся в стартовый день съёмок шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с популярным тиктокером Даней Милохиным. Дуэт выполнял поддержку, которая закончилась жёстким падением. Милохин ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.
«Я очень горжусь Даней и уверена на 100%, что он всему научится, потому что он в очень надёжных руках. На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если вы переживаете – не переживайте. Всё хорошо», — сказала Медведева на видео в канале «Фигурка».
Евгения также обратилась к Дане со словами: «Будешь ронять – тебя выгонят. Вот так вот, моменты воспитания».
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