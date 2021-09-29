Алина Загитова показала фото с Алексеем Ягудиным с 1-го дня съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Снимок сделан вчера, 28 сентября, в первый день съёмок очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». На фото Загитова стоит рядом с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным, они являются ведущими шоу.
«Съёмочный день закончен», — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
Показ первого выпуска очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» запланирован на ближайшую субботу, 2 октября.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 сентября 2021
-
09:02
-
08:58
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:27
-
03:15
- 28 сентября 2021
-
22:12
-
16:23
-
16:12
-
15:44
-
14:57
-
12:59
-
10:00
-
09:30
-
09:07
-
08:37
-
08:22
-
00:41
- 27 сентября 2021
-
21:10
-
19:03
-
18:01
-
16:27
-
16:26
-
16:00
-
14:47
-
14:43
-
13:30
-
13:22
-
11:39
-
11:15
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:35