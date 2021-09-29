Алина Загитова показала фото с Алексеем Ягудиным с 1-го дня съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Снимок сделан вчера, 28 сентября, в первый день съёмок очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». На фото Загитова стоит рядом с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным, они являются ведущими шоу.

«Съёмочный день закончен», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Показ первого выпуска очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» запланирован на ближайшую субботу, 2 октября.

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