Российский лингвист сравнила дикцию Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Доктор филологических наук Елена Малышева сравнила дикцию олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой, которая является ведущей шоу «Ледниковый период», и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ранее глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Медведевой лучше дикция, поскольку «она девочка московская».

«Что мы понимаем под правильной дикцией? Это отчётливая артикуляция. В этом смысле Лайшев прав: артикуляция Медведевой более отчётливая, чем артикуляция Загитовой. Алина и сама рассказывала, как преподаватели объясняли ей про «ленивые губы»: они сомкнуты, и рот прикрыт. И это, кстати, общая особенность молодёжной речи – хоть в Москве, хоть в Петербурге, хоть в Омске: когда в целом говорят с прикрытым ртом и гласные образуются не так, как положено.

Думаю, специалисты по дикции показывают это Загитовой – и вместе они отрабатывают произношение гласных. У Евгении таких проблем нет, у Алины, по крайней мере, были: она как будто зажимала челюсть, и получался неясный артикуляционный рисунок.

Логопедических проблем у Алины нет: она не шепелявит, не картавит, хорошо произносит свистящие согласные. Тут надо понимать: есть люди, которые мало выступали публично, есть интроверты – немногословные, и Алина из таких. Наверняка влияет неуверенность, опасение сказать что-то не так – и, например, из-за этого затягивается подбор слов. Это абсолютно не вина Загитовой, это индивидуальные особенности речи», — приводит слова Малышевой Sports.ru.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!