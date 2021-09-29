Российский лингвист сравнила дикцию Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Доктор филологических наук Елена Малышева сравнила дикцию олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой, которая является ведущей шоу «Ледниковый период», и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ранее глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Медведевой лучше дикция, поскольку «она девочка московская».
«Что мы понимаем под правильной дикцией? Это отчётливая артикуляция. В этом смысле Лайшев прав: артикуляция Медведевой более отчётливая, чем артикуляция Загитовой. Алина и сама рассказывала, как преподаватели объясняли ей про «ленивые губы»: они сомкнуты, и рот прикрыт. И это, кстати, общая особенность молодёжной речи – хоть в Москве, хоть в Петербурге, хоть в Омске: когда в целом говорят с прикрытым ртом и гласные образуются не так, как положено.
Думаю, специалисты по дикции показывают это Загитовой – и вместе они отрабатывают произношение гласных. У Евгении таких проблем нет, у Алины, по крайней мере, были: она как будто зажимала челюсть, и получался неясный артикуляционный рисунок.
Логопедических проблем у Алины нет: она не шепелявит, не картавит, хорошо произносит свистящие согласные. Тут надо понимать: есть люди, которые мало выступали публично, есть интроверты – немногословные, и Алина из таких. Наверняка влияет неуверенность, опасение сказать что-то не так – и, например, из-за этого затягивается подбор слов. Это абсолютно не вина Загитовой, это индивидуальные особенности речи», — приводит слова Малышевой Sports.ru.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 сентября 2021
-
10:43
-
10:24
-
09:02
-
08:58
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:27
-
03:15
- 28 сентября 2021
-
22:12
-
16:23
-
16:12
-
15:44
-
14:57
-
12:59
-
10:00
-
09:30
-
09:07
-
08:37
-
08:22
-
00:41
- 27 сентября 2021
-
21:10
-
19:03
-
18:01
-
16:27
-
16:26
-
16:00
-
14:47
-
14:43
-
13:30
-
13:22
-
11:39
-
11:15
-
10:20
-
10:17