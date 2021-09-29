Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Филолог: почему «Ледниковый период» ведёт Загитова? Она раздражает людей меньше Медведевой

Филолог: почему «Ледниковый период» ведёт Загитова? Она раздражает людей меньше Медведевой
Комментарии

Доктор филологических наук Елена Малышева объяснила, почему, по её мнению, ведущей телепроекта «Ледниковый период» является олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, а не двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Я понимаю, почему она вела «Ледниковый период» и почему, собственно, продолжит. У Алины очень грамотно выстроен медийный образ – это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает.

В Алине подкупает и то, что невозможно сыграть: искренность. В первом «Ледниковом периоде» было видно, что ей тяжело, и искренность срабатывала – это же телевидение, картинка, поэтому эмоции передаются», — цитирует Малышеву Sports.ru.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021