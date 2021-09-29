Елизавета Туктамышева показала, как выглядела семь лет назад. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала архивное фото в «сториз» своего «инстаграма». На снимке, сделанном семь лет назад, Туктамышева обнимает бывшую фигуристку Анну Овчарову, выступавшую за Россию и за Швейцарию.

«Смотри, что нашла. Семь лет назад!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!