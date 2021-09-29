Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева показала, как выглядела семь лет назад. Фото

Елизавета Туктамышева показала, как выглядела семь лет назад. Фото
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала архивное фото в «сториз» своего «инстаграма». На снимке, сделанном семь лет назад, Туктамышева обнимает бывшую фигуристку Анну Овчарову, выступавшую за Россию и за Швейцарию.

«Смотри, что нашла. Семь лет назад!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.

«В России тренировки строятся на страхе». Удивительная история фигуристки Овчаровой «В России тренировки строятся на страхе». Удивительная история фигуристки Овчаровой

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021