Алексей Ягудин прокомментировал жёсткое падение Медведевой, которую уронил Даня Милохин

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин прокомментировал инцидент в первый день съёмок шоу, когда тиктокер Даня Милохин уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
«У Дани всё равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце. Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках его и близко ни разу не было! А я ходил на тренировки и видел ребят. Пусть они сейчас предстали такими.
Но, я думаю, из этой пары что-то получится. Получится, несмотря на то что Женя — одиночница. К тому же у Медведевой уже есть опыт парного катания с Александром Энбертом в Сочи — ни много ни мало 48 спектаклей», — цитирует Ягудина Sport24.
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