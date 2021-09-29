Ягудин оценил слова Лайшева о дикции Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал слова главы школы «Самбо-70» Рената Лайшева о дикции олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ранее Лайшев заявил, что у Медведевой лучше дикция, поскольку «она девочка московская».

«Прочитал и подумал про себя: ну зачем? Я знаю Лайшева — он человек с прекрасным чувством юмора и может переступать черту. Хотя здесь он глобально не переступал. По его словам, он хотел сделать Алину более профессиональной в плане ведения мероприятий. Я знаю, что он в хорошем смысле может иногда посмеяться над какими-то не очень удобными местами. Ну сказал и сказал.

Перегиб? Вообще как бы да, это было не очень прикольно», — цитирует Ягудина Sport24.

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