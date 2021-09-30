Волосожар отреагировала на жёсткое падение Милохина и Медведевой на «Ледниковом периоде»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на инцидент, случившийся во время проката тиктокера Дани Милохина и двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой в первый съёмочный день шоу «Ледниковый период» 2021 года. Дуэт выполнял поддержку, которая закончилась жёстким падением. Милохин ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.
«Спорт — это всегда про преодоление. «Падали, но поднимались» — это, можно сказать, стиль жизни всех фигуристов. Мы все падаем, ошибаемся, это нормальная часть жизни, и уж тем более спортивной. «Ледниковый период» — проект, в котором рискуют все: профессиональные спортсмены, которые доверяются ещё малоопытным напарникам; непрофессиональные фигуристы, которым в очень короткий срок нужно научиться многим сложным и рискованным элементам.
Но это азарт! Каждый номер подстёгивает сделать следующий ещё интереснее, ещё сложнее, ещё зрелищнее. Остановиться сложно. Так что, поклонники, поддерживайте тех, за кого болеете. А хейтеры — вместо того, чтобы что-то писать, лучше встаньте на коньки, сделайте много идеальных поддержек и покажите всем класс на льду. Это полезнее для вашего здоровья, как минимум.
P. S. Женя Медведева, удачи вам с Даней Милохиным дальше в проекте. Номер классный!» — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
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