«Пап, когда домой поедем?» Ягудин показал забавное видео со съёмок «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал забавное видео со съёмок проекта «Ледниковый период», ведущим которого он является. На видео Мишель, дочь Алексея и фигуристки Татьяны Тотьмяниной, несколько раз громко зовёт папу, что вызывает его недовольство.

«Пап, пап», — сказала Мишель.

«Что? Чего ты лезешь? Я же тебя не трогаю», — ответил Ягудин.

«Пап, когда домой поедем?» — спросила девочка, вызвав бурную реакцию зрителей.

Ягудин в комментарии к видео написал: «Когда съемки немного затянулись».

Права на видео принадлежат АО «Первый канал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина

Съёмки нового сезона шоу начались 28 сентября. Стартовый выпуск будет показан на Первом канале 2 октября. Ведущей проекта также является олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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