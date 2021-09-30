Инна Гончаренко оценила новые программы Трусовой по возвращении к Тутберидзе от Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о новых программах Александры Трусовой. В межсезонье-2021 Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе, сезон-2020/2021 она провела под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Мне понравился вариант программ Саши Трусовой, потому что старые программы показывали её достаточно однобоко. Её пытались развивать в штабе Плющенко в лирическом направлении, в соответствующем катании. Какой-то сдвиг мы видели, но процесс был сложным.

Штаб Плющенко тоже имеет опыт и возможности, они отдавали Саше всё по максимуму. Если она смогла принять ту базу, то молодец, потому что хороший спортсмен от любого тренера способен почерпнуть что-то полезное.

Многие начали критиковать, но они, видимо, не видят, что она выросла в этот сезон, она сформировалась, вошла в пубертат и при этом вообще нисколько не развалилась в спортивном плане. Она прибавила в выразительности и катании, сумела собрать четверные в желаемом объёме на прокатах, но её работа направлена к основным стартам», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!