Инна Гончаренко прокомментировала соперничество Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала соперничество двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, возглавляющего академию «Ангелы Плющенко», и Этери Тутберидзе.
«Я считаю, академия Плющенко вплотную конкурирует с группой Тутберидзе. Я констатирую факт. Девочки группы Тутберидзе способствуют развитию вида спорта, а за ними подтягивают остальные, так как тренерские кадры в России амбициозны, талантливы, трудолюбивы. У Плющенко сейчас пятеро топовых юниоров: Жилина, Зинина, Муравьёва, Сарновский и Титова.
У нас всегда считалось, что есть группа Тутберидзе, и она впереди планеты всей. Факты юниорских турниров говорят о том, что спортсмены Плющенко на равных конкурируют с фигуристами Тутберидзе и где-то даже превосходят их. Прогресс идёт по всем фронтам», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».
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