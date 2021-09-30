Стали известны подробности перехода 13-летнего ученика Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Стали известны подробности перехода 13-летнего фигуриста Марка Лукина, занимавшегося в группе Этери Тутберидзе, в академию двукратного чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».
После неудачного выступления на Кубке Москвы спортсмен перестал появляться на тренировках. Тренерский штаб пытался выйти на связь с учеником, но сторона Марка на звонки не отвечала. Чуть позже стало известно, что фигурист приходил на просмотр в школу ЦСКА и в группу Виктории Буцаевой, но получил отказ.
В нынешнем сезоне Лукин стал четвёртым на открытом первенстве Москвы.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.
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