Пара Костюкович/Брюханов выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Гданьске

На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), спортивные пары завершили выступление в короткой программе.
Лучший результат показали российские пары: Полина Костюкович и Алексей Брюханов заняли первое место, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов уступили соотечественникам два балла.
На третьем месте после короткой программы находится пара из США — Анастасия Смирнова и Данил Сияница. Ещё один российский дуэт Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков занимает четвёртое место.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Спортивные пары
1. Полина Костюкович/Алексей Брюханов (Россия) – 63,76.
2. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов (Россия) – 61,30.
3. Анастасия Смирнова/Данил Сияница (США) – 55,07.
4. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (Россия) – 53,28
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