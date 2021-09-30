«Когда ты фигурист, который в душе футурист». Бойкова — о фотосессии в Летнем саду

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 по фигурному катанию, чемпионка Европы Александра Бойкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» кадры фотосессии, сделанной в Летнем саду.

«Когда ты фигурист, который в душе футурист. Именно эта фраза возникла у меня в голове, когда я впервые увидела первую фотографию из серии. Не знаю почему, но она вызвала у меня ассоциацию с публичными выступлениями футуристов.

Я не вижу в этой фотографии ни эпатажности (например, морковки вместо галстука), ни чего-то сверхординарного (летающих машин на фоне), но она такая позитивная и открытая миру, какими мне представляются футуристы.

А если честно, то недавно было задание в университете: написать стихотворение-впечатление в стиле футуризма от проектов «Бумажной архитектуры». И я даже сумела срифмовать пару строчек (не могу назвать моё творение стихотворением, скорее, это неплохо сложённые в рифму слова). Но я настолько погрузилась в эту тему, что теперь мне везде и всюду видится футуризм», — написала Бойкова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».