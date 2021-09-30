Жулин оценил скандал вокруг баллов Акатьевой на турнире в Польше

Тренер Александр Жулин высказал мнение о скандале вокруг баллов российской фигуристки Софьи Акатьевой на этапе юниорской серии Гран-при в Польше. Оценка спортсменки при удачном прокате оказалась значительно ниже ожидаемой.



«Замечательная программа, прекрасно прокатала Акатьева. Вообще не понял, что не так. Может быть, за перекат музыки, может быть, вышла позже. Пока не пойму. И понизили ей техническую оценку за недокрученный тройной аксель.



Оценки нормальные. Это же не Россия, это уже международный турнир. Я не вижу никаких проблем. Действительно, было неясное ребро на флипе. Надо понимать, что, конечно же, к ученикам и ученицам Тутберидзе внимание особое. Но если учесть, что дорожка у Акатьевой четвёртого уровня и все вращения четвёртого уровня, то значит, что особых придирок с технической панели не было. Значит, надо просто внимательно посмотреть на рёбра. Видно, что недокрут. И всё, никаких проблем нет.



Оценка 71,91 мне кажется нормальной. Вообще вам скажу, что оценки – это такая субъективная вещь. Потому что от турнира к турниру они разные. Иногда судьи берут ниже оценочную планку, не ставят такие высокие баллы.

Прокат шикарный, замечательный. И я считаю, что взрослым девочкам здорово повезло, что Акатьева с ними не соревнуется. Потому что она бы им крови попила», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.