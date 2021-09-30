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Глеб Лутфуллин выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Польше

Глеб Лутфуллин выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Польше
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На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), юноши завершили выступление в короткой программе.

Первые два места заняли российские фигуристы. Лидерство захватил Глеб Лутфуллин, получивший за свой прокат 76,06 балла, второе место занимает Егор Рухин. На третьей позиции расположился американец Джейкоб Санчес.

Отметим, что фигуристов, занимающих места со второго по четвёртое, разделяет менее балла.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Юноши. Короткая программа

1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 76,06.
2. Егор Рухин (Россия) – 71,43.
3. Джейкоб Санчес (США) – 70,92
4. Наоки Росси (Швейцария) – 70,70.
5. Уильям Эннис (США) – 66,14
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 64,51

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