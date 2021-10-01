Баюл прокомментировала жёсткое падение Милохина и Медведевой на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл опубликовала пост, посвящённый инциденту, случившемуся на съёмках шоу «Ледниковый период» 2021 года. Во время проката тиктокера Дани Милохина и двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой случилось жёсткое падение. Милохин ударился о лёд затылком, а Медведева упала на колени.

«Я как профессионал свои пять копеек оставлю при себе, говорить не буду. А как человек просто желаю удачи этому тандему. Евгения Медведева — несдаваемый скорпион. Молодцы», — написала Баюл в своём «инстаграме».

В комментарии подписчица написала про Милохина: «Он туповатый. Так плохо, конечно, про человека говорить. Но я боюсь, что он её убьёт». Баюл ответила: «Я бы не сказала, что он туповат. Просто на коньках начинающие плохо держатся. Нет силы в ногах. Плюс ещё эмоции. Он когда её на месте переворачивает — нормально».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

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